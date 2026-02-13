Che tempo che fa, ospiti 15 febbraio 2026: Vanessa Incontrada da Fabio Fazio e tutte le anticipazioni

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La puntata di Che tempo che fa in onda domenica 15 febbraio 2026 sul NOVE si prepara a offrire un’altra serata ricca di racconti, ospiti attesi e momenti che uniscono leggerezza e approfondimento. Fabio Fazio, affiancato da Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck, accoglierà volti del cinema, del teatro e della televisione, confermando la capacità del programma di rinnovarsi senza perdere la sua identità.

L’attenzione è già puntata su Vanessa Incontrada, protagonista di una stagione teatrale molto intensa. Chi altro arriverà in studio? Quali temi verranno affrontati? E dove sarà possibile seguire la puntata in diretta o in streaming? Scopriamolo insieme.

Vanessa Incontrada ospite a Che tempo che fa il 15 febbraio 2026

Tra gli ospiti più attesi della serata c’è Vanessa Incontrada, che torna da Fabio Fazio in un momento particolarmente importante della sua carriera. L’attrice è reduce dal successo teatrale di Ti sposo, ma non troppo, commedia scritta e diretta da Gabriele Pignotta, in scena al Teatro Sistina fino al 15 febbraio.

Il suo ritorno a Che tempo che fa offrirà l’occasione per ripercorrere un periodo professionale ricco di impegni, tra palcoscenico, televisione e nuovi progetti in arrivo.

Vanessa Incontrada è da anni una delle figure più amate dal pubblico italiano. La sua presenza nel talk di Fazio permette spesso di affrontare temi personali e professionali con naturalezza, grazie a un rapporto di grande sintonia con il conduttore.

L’intervista, come accade spesso quando è lei a sedersi al tavolo del programma, potrebbe toccare anche aspetti più intimi del suo percorso, alternando momenti di leggerezza a riflessioni più profonde.

Che tempo che fa: ospiti del 15 febbraio 2026 in aggiornamento

La lista completa degli ospiti della puntata del 15 febbraio è ancora in aggiornamento, ma la struttura del programma lascia intuire che non mancheranno nomi di rilievo. Fabio Fazio continua a costruire ogni settimana un parterre che unisce attualità, spettacolo e cultura, con personalità capaci di raccontare storie diverse e di offrire punti di vista originali.

Negli ultimi mesi il talk ha ospitato attori, musicisti, scrittori, scienziati e protagonisti della scena internazionale, confermando la sua vocazione a essere un luogo di dialogo aperto e riconoscibile. Anche la puntata del 15 febbraio seguirà questa linea editoriale, alternando interviste più leggere a momenti di approfondimento, sempre accompagnati dall’ironia di Luciana Littizzetto e dalla presenza elegante di Filippa Lagerbäck.

La produzione, affidata a l’OFFicina del gruppo Banijay per Warner Bros. Discovery, continua a curare ogni dettaglio del format, mantenendo intatta la formula che ha reso Che tempo che fa uno dei programmi più seguiti della domenica sera.

Dove vedere il programma: orari, diretta e streaming

La puntata del 15 febbraio 2026 andrà in onda alle 19.30 sul NOVE, come di consueto nella fascia serale della domenica.

Chi preferisce seguire il programma online potrà farlo in streaming su Discovery+, dove saranno disponibili anche le interviste integrali e i momenti più significativi della serata.

La presenza del talk sia in TV sia sulle piattaforme digitali permette a Che tempo che fa di raggiungere un pubblico sempre più ampio, offrendo la possibilità di recuperare ogni contenuto in qualsiasi momento.

L’accesso da smartphone, tablet, smart TV o computer rende la fruizione immediata e flessibile, mantenendo vivo il rapporto tra il programma e gli spettatori che lo seguono da anni.