Che tempo che fa, 22 febbraio 2026: Carlo Conti da Fabio Fazio prima di Sanremo

La puntata di Che tempo che fa in onda domenica 22 febbraio 2026 sul NOVE si prepara a offrire un nuovo appuntamento ricco di ospiti e conversazioni che uniscono attualità, spettacolo e momenti più leggeri.

Fabio Fazio, affiancato da Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck, accoglierà in studio volti molto attesi, mentre cresce la curiosità per il primo nome ufficialmente annunciato: Carlo Conti, protagonista della prossima edizione del Festival di Sanremo. Chi altro arriverà in studio? Quali temi verranno affrontati? E come seguire la puntata in diretta o in streaming? Scopriamolo insieme.

Carlo Conti ospite a Che tempo che fa: il racconto verso Sanremo 2026

Il ritorno di Carlo Conti nel salotto di Fabio Fazio è uno dei momenti più attesi della serata. Il conduttore toscano, impegnato nella preparazione del Festival di Sanremo 2026, ha confermato che quella del prossimo febbraio sarà la sua ultima edizione alla guida della kermesse. Una decisione maturata dopo anni di alternanza con Baglioni e Amadeus, che Conti considera un ciclo ormai compiuto.

Nelle recenti interviste ha spiegato di aver ricevuto molte richieste per restare ancora, ma di aver scelto di lasciare spazio a nuovi volti. Allo stesso tempo, non ha escluso del tutto un possibile ritorno in futuro, ricordando che nella vita non tutto può essere previsto.

La sua presenza a Che tempo che fa offrirà l’occasione per ripercorrere il percorso che lo ha portato a questa scelta, raccontare i preparativi del Festival e condividere qualche anticipazione sul lavoro che lo attende nelle prossime settimane.

Il dialogo con Fazio, sempre attento a valorizzare il lato umano degli ospiti, permetterà di approfondire un momento professionale particolarmente intenso per Conti, diviso tra impegni televisivi e la responsabilità di guidare un evento che ogni anno attira l’attenzione del Paese.

Che tempo che fa: ospiti del 22 febbraio 2026 in aggiornamento

La lista completa degli ospiti della puntata è ancora in definizione, ma la struttura del programma lascia intuire un parterre ricco di nomi provenienti dal mondo dello spettacolo e della cultura. Negli ultimi mesi Che tempo che fa ha ospitato attori, musicisti, scrittori e protagonisti della scena internazionale, confermando la sua vocazione a essere un luogo di dialogo aperto e riconoscibile.

Anche la puntata del 22 febbraio seguirà questa linea editoriale, alternando interviste più leggere a momenti di approfondimento. L’ironia di Luciana Littizzetto e la presenza elegante di Filippa Lagerbäck contribuiranno a mantenere il ritmo della serata, mentre Fabio Fazio guiderà le conversazioni con il suo stile ormai consolidato.

Dove vedere Che tempo che fa: orari, diretta e streaming

La puntata del 22 febbraio 2026 andrà in onda alle 19.30 sul NOVE, nella fascia serale della domenica.

Chi preferisce seguire il programma online potrà farlo in streaming su Discovery+, dove saranno disponibili anche le interviste integrali e i momenti più significativi della serata.

La presenza del talk sia in TV sia sulle piattaforme digitali permette a Che tempo che fa di raggiungere un pubblico sempre più ampio, offrendo la possibilità di recuperare ogni contenuto in qualsiasi momento. L’accesso da smartphone, tablet, smart TV o computer rende la fruizione immediata e flessibile, mantenendo vivo il rapporto tra il programma e gli spettatori che lo seguono da anni.