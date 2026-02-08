Che ci faceva Helena Prestes con le Ferragni e Giulia De Lellis?

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

È stato uno degli scatti più commentati degli ultimi giorni sui social: Chiara Ferragni, sua sorella Valentina insieme a Giulia De Lellis e Helena Prestes sono state avvistate tutte insieme sulle piste innevate di Gstaad, rinomata località sciistica svizzera. La foto del quartetto — con sorrisi e look coordinati — ha fatto rapidamente il giro di Instagram e di altri profili social, scatenando curiosità e gossip sul motivo di questo incontro “ad alta quota”.

Questo meeting tra alcune delle influencer più seguite d’Italia non è casuale né semplice turismo: tutte e quattro si trovano nella stessa location per un evento esclusivo legato al mondo della moda e ai progetti di comunicazione dei grandi brand.

Alta quota e fashion: il motivo del loro incontro

La cornice è quella elegante e invernale di Gstaad, località che negli ultimi anni è diventata tappa fissa per grandi eventi di moda e lifestyle. Il motivo ufficiale della presenza di Chiara e Valentina Ferragni, Giulia De Lellis e Helena Prestes è legato a una sfilata di moda organizzata dal brand internazionale Guess, che ha scelto le montagne svizzere per presentare la sua nuova collezione invernale.

Chiara Ferragni, già testimonial del marchio, ha portato con sé la sorella Valentina — influencer e imprenditrice con un proprio brand di gioielli — e insieme hanno preso parte alla presentazione ufficiale.

Accanto a loro, Giulia De Lellis, conosciuta per il suo seguito enorme sui social e per i progetti nel mondo beauty e fashion, ha partecipato all’evento insieme alla figlia Priscilla, confermando il suo ruolo sempre più attivo nel mondo della moda oltre al ritorno sul fronte professionale dopo la maternità.

La modella e influencer Helena Prestes, nota al grande pubblico per la sua partecipazione al Grande Fratello, è stata inclusa nel parterre delle ospiti di spicco, consolidando così il suo percorso professionale dopo la popolarità televisiva.