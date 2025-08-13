Attualità Manfredonia
Cestini gettacarte pubblici scambiati come contenitori per rifiuti domestici
🛑 Manfredonia 12 agosto 2025
Cestini gettacarte pubblici scambiati come contenitori per rifiuti domestici.
👉Nella centralissima via di Corso Manfredi, i cestini gettacarte pubblici, sono oggetto di conferimento di rifiuti domestici, anche da parte di alcuni ospiti dei B&B – sacchetti interi, bottiglie, resti di cibo.. tutto ciò che dovrebbe finire nella raccolta differenziata privata.
👇Un comportamento scorretto, aggiunge Manzella, che deturpa il decoro urbano e vanifica ogni sforzo civico.
È ora che si intervenga,SERIAMENTE, con controlli mirati e sanzioni.
Alessandro Manzella
Resp.le Guardie Ambientali Italiane