Certificato medico, Farina non si presenta: l’Heraclea smentisce l’esonero
La società Heraclea Calcio intende smentire categoricamente le indiscrezioni circolate nelle ultime ore in merito a un presunto esonero dell’allenatore della prima squadra, Francesco Farina, e del suo vice Massimo Fusco.
Si precisa che mister Farina e il vice allenatore Massimo Fusco hanno fatto pervenire alla società, in data odierna, i necessari certificati medici che ne attestano l’indisponibilità temporanea.
L’allenamento odierno è stato pertanto diretto dal collaboratore tecnico, Antonio Compierchio e della restante parte dello staff, che guiderà la squadra fino alla scadenza dei suddetti certificati medici.
Ufficio stampa Heraclea