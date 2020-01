Cercasi Robin, gatto smarrito ai Comparti (zona Eurospin)

A MANFREDONIA!

SI È SMARRITO ROBIN

IN ZONA COMPARTI EUROSPIN VICINO LA FARMACIA.

AVVISTATO MERCOLEDì POMERIGGIO L’ULTIMA VOLTA. MAGARI SI È RIFUGIATO IN QUALCHE GIARDINO SOLITAMENTE NON SI ALLONTANA TROPPO DAL NOSTRO, MA IERI NON È TORNATO….PREGHIAMO CHIUNQUE IN ZONA AVVISTI UN GATTO BIANCO E NERO CON UN COLLARINO GIALLO, LA PUNTA DELLA CODA BIANCA ED UNA MACCHIA NERA SULLA ZAMPINA DESTRA, DI SEGNALARCELO….. SAPPIAMO CHE È UN GATTO COMUNE E PER QUESTO CHIEDIAMO MAGGIORE ATTENZIONE. SOLITAMENTE È DIFFIDENTE E SI SPAVENTA FACILMENTE MA SE SI FIDA È MOLTO TENERO E COCCOLONE. IL GATTO E’ CASTRATO.

CONTATTARE VALENTINA 3463001165 O ANTONIO 3474774408