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Cercasi Robin, gatto smarrito ai Comparti (zona Eurospin)

Gen 20, 2020Attualità0

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Home Attualità Cercasi Robin, gatto smarrito ai Comparti (zona Eurospin)

A MANFREDONIA!
SI È SMARRITO ROBIN
IN ZONA COMPARTI EUROSPIN VICINO LA FARMACIA.
AVVISTATO MERCOLEDì POMERIGGIO L’ULTIMA VOLTA. MAGARI SI È RIFUGIATO IN QUALCHE GIARDINO SOLITAMENTE NON SI ALLONTANA TROPPO DAL NOSTRO, MA IERI NON È TORNATO….PREGHIAMO CHIUNQUE IN ZONA AVVISTI UN GATTO BIANCO E NERO CON UN COLLARINO GIALLO, LA PUNTA DELLA CODA BIANCA ED UNA MACCHIA NERA SULLA ZAMPINA DESTRA, DI SEGNALARCELO….. SAPPIAMO CHE È UN GATTO COMUNE E PER QUESTO CHIEDIAMO MAGGIORE ATTENZIONE. SOLITAMENTE È DIFFIDENTE E SI SPAVENTA FACILMENTE MA SE SI FIDA È MOLTO TENERO E COCCOLONE. IL GATTO E’ CASTRATO.

CONTATTARE VALENTINA 3463001165 O ANTONIO 3474774408


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