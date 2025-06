Cera smentisce Nobiletti: “I fondi c’erano, la Provincia ne ha richiesti pochi”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

CERA SMENTISCE NOBILETTI: “I FONDI C’ERANO, LA PROVINCIA DI FOGGIA NE HA RICHIESTI POCHI, PERSA CREDIBILITA’ POLITICA E AMMINISTRATIVA. PRESIDENTE, LE SCUSE NON ASFALTANO LE STRADE”

Il Presidente della Provincia di Foggia, Giuseppe Nobiletti, continua a rispondere con toni da sfida personale, ma i dati ufficiali lo smentiscono. E non lo diciamo noi, lo conferma il Ministero delle Infrastrutture: nessun fondo per la manutenzione delle strade provinciali è stato dirottato sul Ponte sullo Stretto.

E allora la verità qual è?

È che i fondi c’erano, eccome. Ma per accedervi servivano progetti concreti, cantieri veri, capacità amministrativa. Cosa che – in troppi casi – è mancata.

Parliamo di numeri reali, non di post su Facebook:

• DM 141/2022: 500 milioni di euro a disposizione per Province e Città metropolitane. Sapete quanti ne sono stati effettivamente richiesti tramite progetti? Solo 144 milioni. Meno di un terzo.

• DM 394/2021: 250 milioni disponibili. Ne sono stati spesi solo 97,5 milioni. Il 39%.

Il presidente Nobiletti ci racconta di aver speso “il 90% delle risorse”. Ma non specifica che si riferisce ai pochi fondi richiesti, non all’intero monte risorse disponibile per la Provincia di Foggia.

È come vantarsi di aver preso 10 su 10… avendo risposto solo a una domanda in un’interrogazione da 30.

Ecco il punto: se non presenti progetti, i soldi restano lì. Non si muovono. Non arrivano ai cittadini. Non diventano strade. In altre parole, se fossero stati presentati più progetti sarebbero arrivati più soldi. E quindi, a rigor di logica, se non sono arrivati più soldi in Capitanata è perché non sono stati presentati più progetti da parte degli enti che ne hanno la competenza.

E mentre Nobiletti si affanna a recitare la parte della vittima, anche il Governo ha fatto la sua parte: ha ascoltato i territori, ha incontrato UPI, ANCI, MEF, e ha deciso di reintegrare i 350 milioni per il 2025-2026, con un principio sacrosanto: i fondi andranno solo a chi dimostra di saperli spendere nei tempi previsti.

Lo ha detto anche il Sindaco di Bologna, Matteo Lepore, del PD (non certo della Lega): “Ogni euro deve trasformarsi in opere reali”.

Non in comunicati. Non in post. In cantieri, asfalto, sicurezza.

Presidente Nobiletti, le sue parole non cambiano i fatti:

• I fondi c’erano.

• La Provincia di Foggia ne ha richiesti pochi.

• E ha perso la credibilità politica e amministrativa.

Ora vuole far credere che “i cattivi” siano a Roma. Ma i cittadini vedono le buche ogni giorno. E sanno che le scuse non asfaltano le strade.

La Lega è al fianco del territorio, dei sindaci, dei cittadini. Con i fatti, non con i teatrini.

E se qualcuno non ha più la forza (o i numeri) per amministrare, lo dica chiaramente.