Cera replica a Nobiletti: “Farebbe bene a confrontarsi con la realtà dei fatti”

FONDI STRADE PROVINCIALI, NAPOLEONE CERA VICE COORDINATORE REGIONALE DELLA LEGA E CONSIGLIERE REGIONALE REPLICA AL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI FOGGIA NOBILETTI: “NESSUN DIROTTO SUL PONTE, MA SOLDI NON SPESI. SE CONSEGNA LA FASCIA, LO FACCIA PERCHÉ NON HA PIÙ UNA MAGGIORANZA”

«Il presidente della Provincia di Foggia Giuseppe Nobiletti, invece di minacciare scenografiche consegne di fasce al ministro Salvini, farebbe bene a confrontarsi con la realtà dei fatti.

Nessun fondo destinato alla manutenzione delle strade provinciali è stato dirottato al Ponte sullo Stretto. Le risorse stanziate per quell’opera provengono esclusivamente dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) delle amministrazioni centrali, come chiarito ufficialmente dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Anzi, i veri numeri raccontano un’altra verità: sono proprio le Province, compresa quella di Foggia, a non essere riuscite a spendere i fondi disponibili. È il caso, ad esempio, del DM 141/2022, che stanziava 500 milioni di euro per la manutenzione straordinaria della viabilità: ne sono stati richiesti solo 144 milioni, il 28%. 356 milioni rimasti inutilizzati. Lo stesso vale per il DM 394/2021: 250 milioni disponibili, ma solo 97,5 milioni spesi. Il 61% dei fondi è rimasto fermo.

Il Governo Meloni ha semplicemente deciso di premiare gli enti che sanno utilizzare bene le risorse pubbliche, adottando un sistema basato sulla rendicontazione degli interventi realmente realizzati. Non più soldi a pioggia e anticipazioni senza controlli, ma fondi legati a risultati concreti.

Se la Provincia di Foggia è in difficoltà, se le strade provinciali non si sistemano, non è per mancanza di fondi, ma per l’incapacità dell’Ente di progettare, spendere e rendicontare. Ed è inaccettabile che ora si tenti di scaricare le responsabilità sul Governo.

Se Nobiletti vuole davvero consegnare la fascia, lo faccia – ma per il motivo giusto: perché non ha più una maggioranza politica che lo sostiene e sta tentando di mascherare il fallimento amministrativo con una polemica pretestuosa.

La Provincia di Foggia merita una guida competente, concreta e responsabile. I cittadini della Capitanata non chiedono polemiche, ma strade sicure e servizi efficienti. A chi non è in grado di garantire tutto questo, l’unico gesto utile è farsi da parte.