Ceparano dopo Manfredonia-Ferrandina: "Quattro punti di vantaggio in questo girone sono pochi"

23 Febbraio 2026
Ceparano dopo Manfredonia-Ferrandina: “Quattro punti di vantaggio in questo girone sono pochi”

“Sono contento per la doppietta, ma oggi era importante vincere per avere uno slancio maggiore per la salvezza. Nelle ultime partite mancava solo la vittoria” dice il match-winner Ceparano al termine di Manfredonia-Ferrandina.

“Il mister ha dato un’identità importante alla squadra, oggi si è visto in campo. Quando siamo arrivati quest’estate c’era un’aria triste, ora c’è maggiore serenità, ma quattro punti in questo girone sono ancora pochi. Testa bassa e pedalare”

