Centrodestra unito sulla riforma della giustizia: riunione dei coordinamenti cittadini

Si è tenuta presso i locali del coordinamento cittadino di Fratelli d’Italia una riunione di tutti i partiti e le sigle del centrodestra per l’organizzazione delle manifestazioni a sostegno della riforma della giustizia Nordio.

Hanno partecipato all’incontro, in qualità di coordinatori e dirigenti cittadini: per Fratelli d’Italia Bruno Longo, Claudio Amorese e Daria Cascarano; per Forza Italia Pasquale Rignanese e Raffaele di Mauro; per la Lega Joseph Splendido, Enzo Paglia, Silvano Contini e Maria Antonietta Valletta; per Noi Moderati Francesco Borgese, Francesco Russo e Antonio Vigiano; per l’UDC Oronzo Orlando e Rino Russo; per la Democrazia Cristiana e le associazioni Noi Siamo e Vittime delle Ingiustizie Filippo Nunziante ed Enza D’Aloia; per l’associazione Nuova Era Miriam Ventura; per il civismo il consigliere comunale Franco Nunziante.

Nel corso della riunione sono state definite le date delle iniziative e delle manifestazioni che si terranno in città, oltre ad altre in via di programmazione che copriranno l’intero periodo elettorale e di cui sarà data tempestiva comunicazione.

La riforma Nordio sulla giustizia rappresenta una battaglia di civiltà: qualora prevalga il Sì, come si prevede, l’Italia potrà finalmente disporre di un sistema giudiziario più equo, in grado di offrire ai cittadini una maggiore tutela a fronte delle distorsioni dell’attuale ordinamento. La riforma consentirà inoltre di liberare la giustizia dalle correnti politicizzate della magistratura e dagli interventi impropri dei magistrati nella sfera politica, che ne hanno spesso condizionato le dinamiche.

Nel corso dell’incontro è stata affrontata anche la questione della crisi politica in atto presso il Comune di Foggia, che rappresenta, secondo gli intervenuti, la dimostrazione plastica del fallimento del cosiddetto Campo Largo: formazioni eterogenee che, pur riuscendo a vincere le elezioni, dimostrano poi incapacità di governare, con conseguente immobilismo amministrativo e danni incalcolabili per la città.

La coalizione cittadina del centrodestra ha deliberato di riunirsi in seduta permanente per fronteggiare l’emergenza determinata dall’acuta e persistente crisi politico-amministrativa del Comune di Foggia e per evidenziare il manifesto fallimento dell’amministrazione di centrosinistra.