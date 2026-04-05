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Centro Culturale Islamico – Messaggio di solidarietà per la Pasqua e per le recenti calamità nella provincia

Il Centro Culturale Islamico di Foggia Bangladesh (CCIFB) desidera rivolgere alla popolazione della provincia un messaggio di sincera vicinanza, fraternità e rispetto in occasione della Pasqua. Le festività pasquali rappresentano un tempo di rinnovamento e riflessione condivisa, un momento in cui i valori della speranza e della solidarietà assumono un significato ancora più profondo. In questi giorni segnati da difficoltà diffuse, il loro pensiero va a tutte le famiglie, ai lavoratori e ai cittadini che affrontano con preoccupazione le conseguenze degli eventi recenti.

Le calamità naturali che hanno colpito il territorio hanno causato disagi significativi, danni alle abitazioni e pesanti ripercussioni sulle attività agricole, pilastro essenziale dell’economia locale. Il CCIFB esprime la propria solidarietà non solo agli abitanti, ma anche agli agricoltori, ai braccianti e a tutti coloro che, con dedizione quotidiana, sostengono la vita produttiva della provincia. Il CCIFB riconosce anche il valore del lavoro rurale e comprende la gravità delle perdite che molti stanno affrontando.

Il popolo bangladese, rappresentato in Italia anche attraverso questa associazione di volontariato, sente in modo particolare la sofferenza di chi oggi vive tali difficoltà. Il Bangladesh è un Paese segnato da una lunga storia di cicloni, alluvioni e calamità naturali che hanno messo alla prova generazioni intere, lasciando un segno profondo nella memoria collettiva. Per questo motivo, il CCIFB conosce bene il significato della vulnerabilità, della paura e della resilienza che la natura può imporre, e da questa esperienza nasce la loro empatia verso il popolo foggiano.

In un momento così delicato, il CCIFB desidera ribadire che la solidarietà è un valore universale, capace di superare confini, lingue e appartenenze, e di unire le persone nel segno della responsabilità condivisa. La sofferenza di una comunità riguarda l’intera società, e la risposta deve essere comune, consapevole e orientata al bene collettivo. Come cittadini e come credenti, i membri del CCIFB sentono il dovere morale di sostenere chi è stato colpito, di offrire aiuto dove possibile e di contribuire alla ricostruzione materiale e spirituale del territorio.

La loro fede insegna che le prove della vita, comprese le calamità naturali, sono parte degli esami che il Misericordioso e Onnipotente pone davanti all’umanità. Non rappresentano segni di durezza divina, ma occasioni per rafforzare la consapevolezza, la gratitudine e la responsabilità verso il creato e verso gli altri esseri umani. Il CCIFB ritiene che tali eventi debbano spingere a essere più profondi nella spiritualità, più attenti nella solidarietà e più impegnati nella costruzione di una pace autentica, che abbracci non solo l’ambiente ma l’intero equilibrio globale.

Il Centro Culturale Islamico di Foggia Bangladesh (CCIFB) rinnova dunque il proprio augurio di una Pasqua serena e consapevole, nella speranza che questo tempo di rinascita possa portare conforto a chi soffre, forza a chi lotta e fiducia a chi guarda al futuro con timore. Il CCIFB rimane a disposizione, con spirito di servizio e fratellanza, per contribuire a ogni iniziativa di sostegno e ricostruzione che possa aiutare la provincia di Foggia a rialzarsi con dignità, coraggio e determinazione.