Cemento illegale sulle coste, la Puglia è seconda

La Puglia con 1.219 reati accertati (sebbene in calo rispetto ai 1.442 del 2023), l’11,8% del totale nazionale, si conferma al secondo posto, dopo la Campania (17,8%), nella classifica dei reati legati alla uso illegale del cemento lungo le coste italiane.

Lo ha reso noto Legambiente anticipando i risultati del monitoraggio “Mare Monstrum 2025” in occasione della partenza il 23 giugno prossimo, delle sue campagne storiche Goletta Verde 2025 e Goletta dei Laghi 2025.

Al terzo posto la Sicilia, con 1.180 reati (11,4%) e la Toscana, al quarto posto con 946 reati (il 9,2% dei reati nazionali) che scavalca la Calabria – ora al quinto posto – con 869 reati (8,4%).

A livello provinciale al primo posto si colloca Salerno con 606 reati (+104,7% rispetto al 2023), che supera la provincia di Napoli, con 378 reati (-16,4%), seguita da Cosenza, Lecce, Bari e Foggia.

Dal 23 giugno Goletta Verde e Goletta dei Laghi sarà di nuovo in navigazione per il monitoraggio della salute delle acque italiane e dall’8 al 12 luglio tappa a Bari.

I reati più comuni lungo la costa sono costruzioni abusive, cave fuorilegge, occupazioni illecite del demanio marittimo e irregolarità negli appalti pubblici, sono solo alcune delle manifestazioni più evidenti dell’assalto criminale ad acque e coste. Nel 2024 nelle regioni costiere italiane si sono verificati 10.332 reati (+0,7% sul 2023). Una media di circa 28 reati al giorno (1,2 ogni ora), frutto dei 534.008 controlli (+6% rispetto al 2023) effettuati dalle forze dell’ordine e dalle Capitanerie di porto.

“La Puglia si conferma ai vertici della classifica nazionale di Mare Monstrum – dichiara Daniela Salzedo, presidente di Legambiente Puglia – Anche quest’anno occupiamo i primi posti per numero di reati legati agli illeciti ambientali sul mare, con 1.219 infrazioni accertate, subito dopo la Campania. Le province più colpite sono Bari, Lecce e Foggia. Purtroppo, la filiera del cemento illegale continua a deturpare in modo irreversibile le nostre coste. Ma non ci arrenderemo: continueremo a denunciare ogni violazione che minaccia il nostro mare e il nostro litorale. Il mare pugliese resta una delle risorse più preziose della nostra regione, non solo per l’economia e il turismo, ma anche per il suo valore sociale e naturalistico”.

ANSA