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“Celle di San Vito resta senza medico, ci sentiamo presi in giro dall’ASL Foggia”

“La richiesta d’urgenza della Regione Puglia parla chiaro, non lascia spazio a interpretazioni”

“Qui già manca quasi tutto, togliendoci anche il medico di base ci viene data l’estrema unzione”