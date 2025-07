Cecilia Capriotti si è sposata con Gianluca Mobilia

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Cecilia Capriotti ha coronato il suo sogno d’amore con un matrimonio da favola a Panarea, nelle Isole Eolie, il 5 luglio 2025. La showgirl e attrice, 48 anni, ha detto “sì” al suo compagno, Gianluca Mobilia, padre della loro figlia, Maria Isabelle, nata nel 2016.

Dove si è svolto il matrimonio?

La cerimonia si è svolta sulla stessa isola dove i due si sono conosciuti anni fa, simbolo di un legame profondo e duraturo. Cecilia, arrivata in chiesa con un elegante abito bianco e un lungo velo, ha emozionato tutti con la sua serenità e bellezza. Dopo il sì, gli sposi si sono scambiati baci appassionati tra gli applausi degli invitati, tra cui volti noti come Matilde Brandi e Veronica Maya.

La coppia ha scelto questa cornice speciale, circondata dalla natura e dalla storia del luogo, per celebrare il loro amore, anche grazie alla presenza della figlia Maria Isabelle, che ha contribuito a rafforzare il legame tra i due. La relazione tra Cecilia e Gianluca, iniziata dopo anni di convivenza a Milano, si è consolidata nel tempo, culminando in questa giornata indimenticabile. La stessa Capriotti ha confessato di aver sempre desiderato il matrimonio, e questa estate ha deciso di trasformare quel sogno in realtà. La giornata è stata all’insegna di emozioni autentiche, tra gioia e commozione, in un luogo che rappresenta l’inizio di tutto per la coppia.