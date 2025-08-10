[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Catania, rinnova il sipontino Cicerelli: indosserà la maglia numero 10

📝 Catania Football Club comunica di aver perfezionato il prolungamento fino al 30 giugno 2027 del rapporto contrattuale con il calciatore Emmanuele Pio Cicerelli.

🗣️ Il vice presidente e amministratore delegato Vincenzo Grella sottolinea: “Siamo ben felici di estendere la durata del rapporto contrattuale con un calciatore molto apprezzato, per le sue qualità tecniche e caratteriali, dal club e dalla città. Indosserà la maglia numero 10 e questo vuol dire tanto, in termini di fiducia. Credo sia giusto evidenziare la qualità e la tempestività del lavoro svolto dal direttore sportivo Ivano Pastore, in sinergia con il direttore generale Alessandro Zarbano”.

🎙️ Cicerelli aggiunge: “Ringrazio la società, per questo concreto attestato di stima, e tutti i tifosi che mi hanno manifestato grande affetto. Mister Toscano ha offerto a tutta la squadra una traccia chiara e forte fin dai primi giorni di questo pre-campionato: tocca a noi, adesso, migliorarci ogni giorno. Forza Catania!”

📸 Catania FC