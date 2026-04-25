Catalano (Fidelis Andria) prima della gara di Manfredonia: “Vietato entrare in campo molli”

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Manfredonia, “Il tema dei richiedenti asilo sarà trattato nel Consiglio Comunale del 29 aprile”

“C’è la soddisfazione di aver risolto un problema, ma il rammarico che il campionato stia finendo proprio ora” così l’allenatore della Fidelis Andria Catalano prima della gara di Manfredonia.

“Adesso la squadra sta giocando bene e facciamo risultati. Manfredonia? Massima professionalità, rispettando sè stessi. Da Andria arriverà gente che spenderà soldi e tempo, vietato entrare in campo molli” dice il tecnico andriese.

Mancherà lo squalificato Taurino: “Giocatore importante e di talento, ma abbiamo giocatori in grado di sostituirli in maniera degna. Devo fare delle scelte di partita in partita”.

Sul Manfredonia: “In casa fanno tanti punti, ma siamo abituati a giocare sul sintetico, ormai lo sono tutti”.