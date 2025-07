Caso servizi sociali, l’Assessora di Monte risponde in aula consiliare

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

L’assessora di Monte risponde in aula consiliare sulla lettera indirizzata all’Ambito di Manfredonia: “Nessun attacco”

Nel corso del Consiglio comunale di Monte Sant’Angelo del 21 luglio, l’assessora al Welfare Lea Basta è intervenuta per rispondere all’interrogazione del consigliere Felice Scirpoli e chiarire pubblicamente il senso della lettera firmata insieme all’assessora di Mattinata e indirizzata ai Sindaci dei Comuni dell’Ambito Territoriale di Manfredonia–Monte Sant’Angelo–Mattinata–Zapponeta.

Come si evince dal video dell’intervento in aula, non si è trattato di un attacco ai Servizi Sociali del Comune di Manfredonia. La lettera, destinata esclusivamente ai sindaci dei quattro Comuni e alle assessore competenti, è nata con l’intento di favorire un momento di riflessione politica, da condividere poi con la componente tecnica.

L’obiettivo – come spiegato da Lea Basta – era quello di mettere la politica attorno a un tavolo per confrontarsi su priorità, criticità e visioni di quattro Comuni diversi, che fanno parte però dello stesso Ambito di Manfredonia e quindi devono trovare soluzioni comuni.

Le polemiche emerse in questi giorni – ha chiarito – sono frutto di una strumentalizzazione. La lettera aveva un tono costruttivo e nasceva solo dal bisogno di fermarsi un attimo per guardare insieme, con maggiore lucidità, alle difficoltà che ha un sistema così ampio e articolato.

L’Ambito di Manfredonia è un sistema complesso e unico, che ogni giorno lavora per garantire servizi fondamentali a migliaia di cittadini di quattro Comuni. Il ruolo della politica – ha ribadito l’assessora – è sostenere e accompagnare questo lavoro, soprattutto nei momenti più difficili.

L’incontro che sarà organizzato tra i rappresentanti dei Comuni andrà proprio in questa direzione: costruire soluzioni concrete e condivise, per poter superare le criticità della vita quotidiana di un ambito abbastanza grande formato da Comuni con esigenze anche diverse uno dall’altro.