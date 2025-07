Caso decesso Cavallo per West Nile a Siponto, dovute precisazioni dei proprietari

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Nella giornata di oggi la nostra testata giornalistica ha pubblicato l’articolo “Siponto, abbattuto un cavallo colpito da virus West Nile“. La nostra redazione è stata contattata dai proprietari del Cavallo e siamo tenuti per dovere di cronaca a delle opportune precisazioni:

“Volevo esprimere la mia profonda frustrazione e dolore per il modo in cui si sta trattando la storia della morte del cavallo. Le informazioni sono inesatte e dolorose per chi ha perso un animale caro.

Il cavallo ha manifestato sintomi gravi e improvvisi, e nonostante l’intervento del veterinario, la sua condizione è peggiorata rapidamente. Purtroppo, si è dovuto procedere alla soppressione per evitare ulteriori sofferenze.

L’autopsia e i test sono stati eseguiti, dopo il decesso , per determinare la causa della morte, e non è stato un caso di abbattimento dovuto al virus.

Vi chiedo il massimo rispetto in quanto si tratta di persone che hanno perso un pezzo di cuore.”