Casillo: “Splendida accoglienza a Manfredonia. Ringrazio Rotice, imprenditore che crede nel valore dello sport”

Redazione25 Novembre 2025
Voglio ringraziare personalmente, e a nome della nostra società, il Manfredonia Calcio e in particolare il Presidente Gianni Rotice per la splendida accoglienza ricevuta.
È sempre un piacere condividere la passione per il calcio con imprenditori che, come noi, credono nel valore dello sport e lavorano ogni giorno per valorizzare il nostro territorio.

Lo ha scritto su Facebook il presidente dell’Heraclea Gennaro Casillo.

