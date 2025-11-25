[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Casillo: “Splendida accoglienza a Manfredonia. Ringrazio Rotice, imprenditore che crede nel valore dello sport”

Voglio ringraziare personalmente, e a nome della nostra società, il Manfredonia Calcio e in particolare il Presidente Gianni Rotice per la splendida accoglienza ricevuta.

È sempre un piacere condividere la passione per il calcio con imprenditori che, come noi, credono nel valore dello sport e lavorano ogni giorno per valorizzare il nostro territorio.

Lo ha scritto su Facebook il presidente dell’Heraclea Gennaro Casillo.