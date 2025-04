[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Carpino si appresta a vivere la Settimana Santa, martedì 15 la Via Crucis Vivente



Un cammino di fede che attraversa il cuore di Carpino. Martedì 15 torna la Sacra Rappresentazione della Passione di Cristo.

Anche quest’anno, nel cuore della Settimana Santa, Carpino si prepara a vivere uno dei momenti più intensi e carichi di significato spirituale: la Sacra Rappresentazione della Passione di nostro Signore Gesù Cristo, giunta quest’anno alla sua 17° edizione.

Non è solo un evento. È un atto di fede, è preghiera che si fa gesto, parola che si fa carne, comunità che si fa corpo vivo di Cristo. È il racconto della sofferenza, dell’amore e del sacrificio che ha cambiato per sempre la storia dell’umanità. È la Via Crucis Vivente, resa viva dai volti, dalle voci, dai cuori di chi crede ancora che il Vangelo possa parlare all’uomo di oggi.

“Un sentito ringraziamento va alla Pro Loco di Carpino, che ancora una volta ha curato con dedizione ogni dettaglio, in collaborazione con la Parrocchia San Cirillo – San Nicola e con i sacerdoti Don Nicola Iavocone e Don Michele Arturo, veri testimoni di una fede che si fa servizio, accoglienza, speranza concreta per chi è nel bisogno.”

L’Amministrazione Comunale rinnova con convinzione il proprio patrocinio e il proprio sostegno a questa iniziativa, consapevole che essa rappresenta un patrimonio spirituale e culturale inestimabile per la nostra gente. Non un semplice evento da guardare, ma un’esperienza da vivere, con il cuore aperto e lo sguardo rivolto a quella Croce che non giudica, ma salva. In un tempo in cui i valori sembrano vacillare e la fede appare smarrita, sentiamo il bisogno di ritornare all’essenziale. Di riscoprire la forza di un messaggio che parla di amore, di perdono, di rinascita. Che ci invita a camminare insieme, come comunità, sulla strada della pace, della giustizia e della misericordia.

Un invito a lasciarsi toccare nel profondo, a riscoprire il senso autentico del Vangelo, a tornare a Cristo, così come Lui, in ogni istante, continua a tornare a noi, affinché questa Sacra Rappresentazione possa essere, per tutti, un’occasione di riflessione e di conversione.

L’appuntamento è per martedì 15 aprile 2025, dalle ore 17.00 in Largo San Nicola, per poi attraversare le vie del centro storico, in un percorso di meditazione e coinvolgimento emotivo e concludere in Piazza del Popolo con la scena finale della Crocifissione e il toccante Pianto della Madonna di Jacopone Da Todi.

“Vi invito tutti, di cuore, a partecipare. Per vivere insieme, come comunità, questo momento di profonda fede e comunione” – Il Sindaco di Carpino Dr. Rocco Di Brina.