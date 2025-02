[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Carpino, ordigno contro garage di un avvocato. La solidarietà dell’Ordine

Questa notte un ordigno rudimentale è stato fatto esplodere davanti al garage di proprietà dell’avvocato Antonio Maccarone di Carpino. Immediato il messaggio di solidarietà del Presidente dell’Ordine degli AvvocatI Gianluca Ursitti.



“Voglio esprimere, a nome degli avvocati foggiani, la solidarietà al collega Antonio Maccarone per il vile atto che ha subito. Siamo certi che la magistratura e le forze dell’ordine sapranno presto far luce su accadimenti e circostanze e, ove emerga che vi siano connessioni con la professione forense, non esiteremo a costituirci parte civile”.