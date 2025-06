[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Carpino Estate 2025: Nina Zilli sul palco per celebrare musica, tradizione e identità.

Carpino (FG), 16 giugno 2025 – SaràNina Zilli, una delle voci più iconiche e versatili del panorama musicale italiano, la protagonista dell’Estate Carpinese 2025, la rassegna che da anni anima il cuore del Gargano con eventi di rilievo nazionale e celebrazioni legate alla profonda tradizione religiosa e culturale del paese.

L’annuncio, giunto dopo un’attenta valutazione artistica da parte dell’Amministrazione Comunale e della Pro Loco, conferma la volontà di proporre un’estate di qualità, capace di attrarre pubblico e turisti in un territorio che, nel tempo, ha saputo costruire un’identità forte e riconosciuta nel panorama degli eventi culturali pugliesi.

Il concerto di Nina Zilli in programma il prossimo 19 agosto in Piazza del Popolo – a ingresso gratuito – sarà uno degli appuntamenti di punta dei festeggiamenti in onore di San Rocco e Maria Santissima dell’Assunta, e rappresenterà il culmine di un calendario ricchissimo di appuntamenti che animeranno il centro storico per tutto il mese di agosto.

“Abbiamo scelto di puntare ancora una volta sulla qualità e sulla cultura” – afferma il Sindaco di Carpino, Rocco Di Brina – “In un contesto economico complesso, dove organizzare eventi di spessore richiede impegno e visione, ospitare un’artista come Nina Zilli è una dichiarazione d’intenti. Vogliamo che Carpino resti un punto di riferimento per chi ama la musica, la bellezza dei nostri luoghi e l’autenticità delle nostre tradizioni. Il nostro cartellone è il frutto di un lavoro corale, realizzato in sinergia con la Pro Loco e con tutte le associazioni del territorio, che ringrazio pubblicamente.”

L’estate 2025, dunque, si preannuncia come un’edizione di straordinario respiro culturale, capace di coniugare intrattenimento e spiritualità, valorizzazione del patrimonio locale e apertura alla scena musicale nazionale. Il calendario completo di tutte le iniziative sarà presentato ufficialmente nei prossimi giorni, ma una cosa è certa: Carpino, anche quest’anno, è pronta ad accogliere il suo pubblico con il calore di sempre – e con un’estate da ricordare.