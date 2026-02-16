Carnevale di Manfredonia, numeri da capogiro per la diretta de ilsipontino.net

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

MANFREDONIA – Ieri è andata in scena la prima Gran Parata del Carnevale di Manfredonia 2026. Per fortuna il tempo è stato clemente nel pomeriggio e Manfredonia ha regalato un’altra serata di grande spettacolo. La gioia dei bambini ed i sorrisi dei più grandi sono uno spettacolo che fa bene all’anima.

Come sempre accade dal 2005 senza sosta alcuna, ilsipontino.net ha a cuore il carnevale di Manfredonia, e prova a raccontarlo come meglio può. La diretta di ieri sera è stata una delle più viste della storia. Con oltre 100.000 visualizzazioni, 1000 utenti connessi nello stesso momento e quasi due ore di diretta. Tra interviste ed immagini che resteranno negli annali del Carnevale di Manfredonia. Numeri da capogiro per la diretta che è stata nettamente la più vista con picchi da emittente televisiva. Un servizio gratuito per gli utenti che rende più vicini i Manfredoniani lontani, anche quest’anno hanno seguito la diretta dalla Florida, dall’Australia, numerosissimi dalla Germania e da ogni regione d’italia.

Il commento alla diretta è stato affidato ad Alessandro Leone e Chiara Falcone bravissimi a raccontarci in diretta tutto ciò che accadeva e la regia e le riprese a Saverio Guerra. Ricorda di seguire ilsipontino anche su Youtube

Prossimi appuntamenti con le dirette di Martedi 17 Febbraio e con la Notte Colorata del 21 Febbraio 2026 dalle 19.00.