Carnevale di Manfredonia, il programma di oggi e domani

VENERDÌ 13 FEBBRAIO
Ore 18.00 | Salone Parrocchia Sacra Famiglia
CARNEVALE SENZA BARRIERE
Veglione mascherato con le associazioni e le case famiglia di Manfredonia coordinate da PASER, ANC e CRI.

SABATO 14 FEBBRAIO
Ore 19.30 – Corso Manfredi
IL MATRIMONIO DI ZE PÈPPE CARNEVÉLE
Arrivo in città delle maschere iconiche del Carnevale, Ze Pèppe e Siponta

