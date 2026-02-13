CarnevaleManfredonia
Carnevale di Manfredonia, il programma di oggi e domani
VENERDÌ 13 FEBBRAIO
Ore 18.00 | Salone Parrocchia Sacra Famiglia
CARNEVALE SENZA BARRIERE
Veglione mascherato con le associazioni e le case famiglia di Manfredonia coordinate da PASER, ANC e CRI.
SABATO 14 FEBBRAIO
Ore 19.30 – Corso Manfredi
IL MATRIMONIO DI ZE PÈPPE CARNEVÉLE
Arrivo in città delle maschere iconiche del Carnevale, Ze Pèppe e Siponta