Carnevale di Manfredonia, il programma di domenica 15 febbraio

DOMENICA 15 FEBBRAIO

SFILATA DELLE MERAVIGLIE, GRUPPI MASCHERATI E CARRI ALLEGORICI



… dalle ore 06.00 – Vendita di farrate calde per le vie della città



Ore 16.30

Piazza della Libertà (Stazione FF.SS.)

Raduno dei Partecipanti Piazzale della Libertà (Stazione FF.SS.)

Piazza Marconi

Opening: esibizioni di scuole di ballo, danza, ginnastica artistica e accademia di musica



a seguito PARTENZA GRAN PARATA MERAVIGLIE, GRUPPI MASCHERATI E CARRI ALLEGORICI

Apre la sfilata la Banda della Città di Manfredonia diretta dal M° Giovanni Esposto, le Majorettes ufficiali del Carnevale della Scuola di Arti sceniche My Dance di Rita Vaccarella, la Banda “A Ciambotta Frèsche” e la Banda musicale con le Majorettes dell’I.C. San Giovanni Bosco – Giordani



Testimonial della Sfilata: PAMELA PRATI

Presenta: ADRIANA PETRO – speaker e conduttrice di Kiss Kiss Radio



Percorso: Via Di Vittorio, Viale A. Moro, Piazza Marconi, Lungomare Nazario Sauro e Largo Diomede

DIRETTA TELEVISIVA: TeleNorba (Canale 10 Digitale Terrestre)

Live Streaming: Il Sipontino – Manfredonia TV – RM Centro – Rete Smash – Stato Quotidiano



Ore 17.00 | Corso Manfredi

LUNA PARK DEL CARNEVALE

Spettacolo musicale itinerante con Bande caratteristiche della città e del territorio, intrattenimento per bambini con artisti di strada, baby dance, giocolieri, mascotte, giochi, balli e bolle di sapone



Ore 20.00 | Palco Largo Diomede

IDEA MEDLEY SHOW

Spettacolo musicale live: un viaggio indimenticabile attraverso le melodie degli anni 70/80/90

con un mix travolgente di successi ed esibizioni live