Carnevale di Manfredonia, il programma della notte colorata
SABATO 21 FEBBRAIO
NOTTE COLORATA
SFILATA DELLE MERAVIGLIE, GRUPPI MASCHERATI E CARRI ALLEGORICI
Ore 10.00 | Museo Storico dei Pompieri e della Croce Rossa Italiana
POMPIEROPOLI – Un’esperienza immersiva e ricca di sorprese, con la visita al Museo. Ampie aree ludiche a disposizione dei bambini, che potranno indossare giacche e caschi da pompiere e provare un’avventura da veri eroi e trovare il leggendario biglietto d’oro.
Ore 18.00
Piazza della Libertà (Stazione FF.SS.)
Raduno dei partecipanti alla sfilata
Piazza Marconi
Opening: esibizioni di scuole di ballo, danza, ginnastica artistica e accademia di musica
Ore 19.00
PARTENZA GRAN PARATA MERAVIGLIE, GRUPPI MASCHERATI E CARRI ALLEGORICI
Apre la sfilata la Banda della Città di Manfredonia diretta dal M° Giovanni Esposto, le Majorettes ufficiali del Carnevale della Scuola di Arti sceniche My Dance di Rita Vaccarella e la Banda musicale e le Majorettes dell’I.C. San Giovanni Bosco – Giordani
Percorso: Via Di Vittorio, Viale A. Moro, Piazza Marconi, Lungomare Nazario Sauro e Largo Diomede
LIVE STREAMING: Manfredonia TV, Radio Manfredonia Centro, Il Sipontino.net, Rete Smash e Stato Quotidiano
Dalle ore 20.00 in poi … | Il Sogno di Marilù – Via San Lorenzo 269
LA NOTTE BIANCA DELLE FIABE
Evento culturale dedicato all’infanzia, esperienza letteraria e narrativa che si propone di valorizzare la narrazione e l’ascolto come strumenti educativi e culturali, offrendo ai bambini un tempo dedicato alle fiabe.
Ore 20.00 | Centro Storico
NOTTE COLORATA DEL CARNEVALE
Prende vita la notte più pazza della Puglia con animazione, divertimento, musica e degustazioni nelle vie più belle del centro storico della città
Ore 22.00 | Palco Piazza Papa Giovanni XXIII
Spettacolo della notte colorata
BALLA ITALIA – SHOW LIVE 100X100 ITALIANO