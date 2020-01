Carnevale di Manfredonia, Commissione Straordinaria: “Incarico alla ProLoco Manfredonia”

Su relazione del Dirigente del Settore Servizi Demografici, Cultura e Promozione Turistica, Servizi Educativi Premesso che:

 questa Amministrazione, nell’interesse della comunità amministrata, sulla base delle proprie competenze e delle finalità sancite dallo Statuto, si propone di operare per la promozione turistica, commerciale, artigianale e culturale del territorio anche con manifestazioni che possano sia aumentare l’attrattività della Città come destinazione turistica sia valorizzare i prodotti della gastronomia e dell’artigianato locale;

 in considerazione delle difficoltà finanziarie in cui versa l’Ente e nel rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale, l’Amministrazione è orientata, oltre che a concentrare più produttivamente le risorse di vari soggetti pubblici e privati, verso la valorizzazione del mondo associativo e verso iniziative gestite su basi di volontariato senza oneri per il Comune; Dato atto che con nota del 10.12.2019, assunta al protocollo comunale n. 48689 in data 11.12.2019, l’Associazione ProLoco ha manifestato la disponibilità ad organizzare, unitamente a numerose Associazioni operanti sul territorio, per conto di questo Ente e senza alcun onere per lo stesso, l’edizione 2020 del Carnevale di Manfredonia; Considerato che:

 il Carnevale di Manfredonia è parte essenziale della programmazione di valorizzazione del patrimonio culturale della Città. Le manifestazioni previste dal Carnevale coinvolgono, infatti, ogni anno migliaia di persone, tra maestranze e figuranti, con grande partecipazione di pubblico;

 il Progetto Carnevale 2020 continua ad operare sul piano della programmazione strategica di area vasta per la promozione del turismo tematico, svolgendo un’azione di attrazione in grado di calamitare attenzione e movimenti in ambito interregionale anche nei confronti del mercato nazionale e propone Manfredonia quale sede funzionale di coordinamento, programmazione e gestione di percorsi e itinerari nel territorio circostante;

 fondamentale si ritiene il Carnevale nel progetto di sviluppo economico ed occupazionale del territorio. Uno Studio dell’Università degli Studi di Foggia del 2016 (“Report sul Carnevale di Manfredonia”) ritiene, infatti, che l’ingresso in reti nazionali e internazionali che il Carnevale di Manfredonia sta tessendo, apporta confronto e sviluppo, oltre che la possibilità di partecipare a bandi e fondi che porterebbero maggiore apporto economico all’evento, allargando l’indotto e il sostegno economico nei giorni in cui l’evento è previsto. Come l’analisi ha già mostrato, il fatturato delle maggiori aziende del settore ristorativo ed alberghiero aumenta nei giorni dell’evento, apportando un significativo vantaggio all’industria di settore;

 sempre più significativo risulta l’impatto culturale del Carnevale. La Regione Puglia, con la Deliberazione di Giunta n. 376 del 2017 relativa al Fondo speciale cultura e patrimonio culturale, ha riconosciuto il Carnevale di Manfredonia meritevole di un “riconoscimento in ragione della storicità delle edizioni, della qualità artistica e creativa, delle ricadute socio-economiche e turistiche, delle connessioni con il patrimonio culturale e i territori”;

 il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha riconosciuto, da parte sua, la storicità del Carnevale di Manfredonia, assegnando, giusta Decreto Rep. n. 2061 del 22 novembre 2018 del Direttore generale del Ministero per i beni e le attività culturali – Direzione Generale Spettacolo un per l’annualità 2018 finalizzato a dare sostegno ai Carnevali Storici che sono in grado di implementare le condizioni di attrattività e competitività turistica dei territori mentre la nuova Legge sullo spettacolo dal vivo, approvata dalla Camera dei Deputati lo scorso 8 novembre 2017, ha riconosciuto i Carnevali come patrimonio culturale del Paese;

 indispensabile nello sviluppo del territorio appare oggi proprio il Patrimonio culturale. E’ importante, a tal fine, rilevare che, in Puglia, il turismo culturale segna un tasso di crescita di circa il 20%. Enorme l’apporto della città di Manfredonia al boom delle presenze: la città, infatti, piazza due suoi attrattori, il Parco archeologico di Siponto ed il Castelli Svevo-Angioino, al secondo ed al quarto posto dei luoghi più visitati nella Regione, come risulta dal Report predisposto dall’Ufficio statistica del MiBAC;  i numeri esposti, collocati nello scenario disegnato dalle politiche culturali europee e nazionali, sottolineano che l’impatto ed il potenziamento delle imprese culturali e creative fungono da leva di sviluppo fondamentale per il futuro del Paese; proprio quelle imprese che sono coinvolte, tra gli artigiani della cartapesta al lavoro sui Carri allegorici e le maestranze della sartoria e delle coreografie impegnate nell’allestimento dei Gruppi mascherati. Un intento fatto proprio dall’Amministrazione comunale di Manfredonia che, alla guida di un’aggregazione di 18 comuni si è aggiudicata il bando MiBACT sulla progettazione culturale (Avviso pubblico dell’8/6/2016), elaborando la proposta “Io Sono Gargano” e che vede il Carnevale come asset di sviluppo;

 l’evento più tradizionale della città, il suo Carnevale dunque, costituisce ormai a buon diritto una buona pratica sui temi della valorizzazione culturale come fondamentale leva per il turismo, la crescita del territorio e lo sviluppo occupazionale dei talenti legati alle imprese culturali e creative. Il Carnevale incarna nella loro essenza, infatti, proprio quei temi: tutela delle tradizioni, valorizzazione dei mestieri artigianali (in primis quelli legati all’arte dei cartapestai e della sartoria), sviluppo del turismo e crescita dei settori economici connessi. Con in più, attorno, una fondamentale vetrina per gli attrattori culturali fruibili dai visitatori durante l’evento, in uno con la messa in mostra delle eccellenze gastronomiche e naturalistiche. Rilevato che le manifestazioni in programma puntano alla creazione di un’immagine e di una politica di comunicazione per il posizionamento del Carnevale di Manfredonia come destinazione turistica in ambito interregionale per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

7. Promuovere occasioni di visita culturale del territorio di Capitanata. Atteso che la proposta progettuale relativa al “Carnevale di Manfredonia 2020” elaborata dall’Associazione ProLoco Manfredonia risulta essere aderente e coerente con gli obiettivi dell’Ente e sostenibile dal punto di vista economico in quanto i costi per la realizzazione delle iniziative saranno sostenuti attivando strumenti di marketing e sponsorizzazioni di privati unitamente al reperimento, anche a cura di questo Ente, di eventuali contributi ministeriali e regionali; Tutto ciò premesso, propone alla Giunta Comunale di adottare le proprie determinazioni in merito.



LA COMMISSIONE STRAORDINARIA con i poteri della Giunta Comunale Fatta propria la relazione della Dott.ssa Maria Sipontina Ciuffreda in qualità di Dirigente del SETTORE II “Servizi Demografici – Cultura – Promozione turistica e Servizi educativi”; Preso atto che sulla proposta di cui trattasi sono stati formulati i pareri prescritti dall’art. 49, 1°comma, del D. Lgs. n. 267/00 e successive modifiche: Parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del SETTORE II “Servizi Demografici – Cultura – Promozione turistica e Servizi educativi; Parere di regolarità tecnica contabile omesso dal Dirigente dei Servizi Finanziari, non comportando il presente atto oneri sul bilancio comunale; Con votazione unanime e palese resa nelle forme previste dalla legge DELIBERA Di valutare positivamente la proposta dell’Associazione ProLoco Manfredonia, che ha manifestato la disponibilità ad organizzare, unitamente a numerose Associazioni operanti sul territorio, per conto di questo Ente e senza alcun onere per lo stesso, l’edizione 2020 del Carnevale di Manfredonia; di avvalersi, per l’organizzazione e realizzazione delle manifestazioni del Carnevale di Manfredonia 2020, dell’Associazione ProLoco Manfredonia che provvederà, per conto di questo Ente, anche al coordinamento del gruppo operativo all’uopo costituito; di demandare al Dirigente del SETTORE II “Servizi Demografici – Cultura – Promozione turistica e Servizi educativi” di provvedere agli adempimenti conseguenti, ivi compresa l’attivazione delle procedure necessarie all’acquisizione di eventuali contributi da parte di altri Enti e Istituzioni; di fornire ai competenti uffici comunali gli indirizzi in ordine all’autorizzazione allo svolgimento delle iniziative proposte per il Carnevale di Manfredonia 2020, giusta nota prot. 48689 del 11.12.2019, da parte della Associazione Pro Loco Manfredonia, con la precisazione che il programma di dettaglio delle iniziative sarà definito, nell’ambito del gruppo operativo, in collaborazione con questo Ente; di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per l’Ente; di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. ex art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000;