Capocanario a Vieste, il programma: c’è anche Sabrina Salerno



Il 25 ottobre Marina Piccola ospiterà il Capocanario 2025, l’appuntamento che chiude simbolicamente l’estate viestana e celebra l’intera comunità.

Il payoff di quest’anno, “La Fest d’Tutt Quant”, racconta lo spirito dell’evento: una festa che appartiene a tutti, nessuno escluso.

Un programma che intreccia convivialità, musica e solidarietà:

🤹🏼dalle 17:00 alle 20:00, animazione e giochi nell’Area Kids;

🍖dalle 20:00, la grande “Tavulet du Chepcanarje” (due spiedini carne/pesce + vino o birra a 5 €), con il ricavato devoluto all’associazione Angeli H di Vieste;

🎶la cena sarà accompagnata dal Gran Juke Box live (Francesco Roccia, Leo Petitti e Lucrezia Benedetto);

🎤dalle 22:00, spazio allo spettacolo con Sabrina Salerno, seguita dal party Nostalgia90 – La Nave Novanta e dai DJ locali Ciccio Mix, Gabriel, Gabrielino, Peko e Campix.

“Il Capocanario è un abbraccio a tutti i lavoratori che hanno reso possibile un’altra stagione straordinaria – spiega l’assessore Gaetano Paglialonga – quest’anno più che mai è davvero la festa di tutti quanti”.

L’assessore Gaetano Desimio aggiunge: “Allarghiamo il ringraziamento a tutta la comunità, dai commercianti ai professionisti, dai giovani ai pensionati. Il Capocanario è la nostra festa corale”.

📍 Ticket in prevendita presso: Snai Caffè – Ristorante Bella Napoli – Gelateria Negrini – Antica Gelateria Tantimonaco

📅 Sabato 25 ottobre – Marina Piccola, Vieste

✨ Capocanario 2025 → La Fest d’Tutt Quant