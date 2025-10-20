Vieste
Capocanario a Vieste, cosa comprende il tuo ticket?
Cosa comprende IL TUO TICKET (5€) per sederti con noi a LA TAVULET DU CHEPCANARJE:
2 spiedini (a scelta tra carne o pesce)
1 bicchiere (a scelta tra birra o vino)
…e tanta musica live con i Gran Juke Box
Ticket in prevendita!
Assicurati il tuo posto per “La Fest d’Tutt Quant” → i biglietti sono disponibili in prevendita presso: Snai Caffè – Ristorante Bella Napoli – Gelateria Negrini – Antica Gelateria Tantimonaco