Capitanata esclusa dal Torneo delle Regioni di calcio in Puglia: “Auspichiamo passo indietro”

DELL’ERBA E RIGNANESE (F.I.): “AUSPICHIAMO UN PASSO INDIETRO DI REGIONE E LND SULL’ESCLUSIONE DELLA CAPITANATA DAL TORNEO DELLE REGIONI DI CALCIO, MA SE DIPENDESSE DALLE STRUTTURE SPORTIVE ALLORA QUALCUNO DOVRA’ ASSUMERSI LE RESPONSABILITA’”

“Escludere Foggia dal Torneo delle Regioni è un affronto ad una comunità che vive già forme di isolamento sociale e dove mancano spazi per praticare sport. E se questa esclusione dovesse essere collegata proprio alla indisponibilità di strutture, allora l’incapacità gestionale del Comune di Foggia in ambito sportivo sarebbe ancora più evidente”.

Il consigliere regionale e coordinatore provinciale di Foggia di Forza Italia, Paolo Dell’Erba, e il consigliere comunale e coordinatore cittadino di Foggia di Forza Italia, Pasquale Rignanese, condannano la scelta di Regione Puglia e Lega Nazionale Dilettanti per aver escluso la Capitanata da un evento di particolare rilevanza sportiva.

“Abbiamo letto e apprezzato la comunicazione inviata dall’Associazione Costituzione Cattolica al Governatore della Puglia, che condividiamo per l’analisi fatta e le richieste avanzate. Sarà nostra cura sollecitare gli interlocutori affinchè possano spiegare questa esclusione e magari invitarli a fare un passo indietro ricomprendendo la provincia di Foggia nel Torneo delle Regioni di Calcio a 11”, concludono Dell’Erba e Rignanese.