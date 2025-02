[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Caos parcheggi a Manfredonia, Di Staso: “Questa variazione non mi convince affatto”

A mio modesto parere il nuovo codice della strada non c’entra nulla.



La modifica legislativa opera sulla tolleranza dei 15 minuti di un ticket scaduto che ora non è più prevista.



La concessione che regola la sosta a pagamento nel nostro comune prevede espressamente un termine di 15 minuti per poter pagare il ticket, non parla assolutamente di termine per regolarizzare un ticket scaduto.



Sono oggettivamente due fattispecie diverse.

A ciò si aggiunga che la tolleranza se così si può chiamare è prevista dalla concessione che, quindi, fin quando non viene modificata espressamente rimane pienamente in vigore.



Questa variazione non mi convince affatto!

Avv. Vincenzo Di Staso