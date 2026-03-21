Canzonissima 2026 debutta stasera con Milly Carlucci: cantanti, giuria e scaletta ufficiale del 21 marzo

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Canzonissima 2026 debutta stasera, sabato 21 marzo, su Rai 1. Il nuovo show musicale condotto da Milly Carlucci segna il ritorno di uno dei programmi più iconici della televisione italiana, con un format rinnovato che punta a unire nostalgia, musica live e storie personali degli artisti.

La sfida televisiva è subito importante: la prima puntata andrà infatti in onda contro il serale di Amici 25 su Canale 5.

Canzonissima 2026 stasera: cosa succede nella prima puntata

La nuova edizione di Canzonissima è pensata come un vero e proprio mini-Sanremo in prima serata, con performance dal vivo, racconti personali e un viaggio nella musica italiana che parte dagli anni ’70 fino ad oggi.

Il cuore del programma sarà la narrazione degli artisti: ogni cantante porterà sul palco una canzone legata alla propria carriera o alla propria storia personale, con momenti emozionali e reinterpretazioni live.

Chi canta stasera a Canzonissima 2026: il cast completo

Il cast è composto da 14 artisti molto diversi tra loro, tra grandi nomi della musica italiana, voci storiche e artisti più giovani.

Tra i cantanti in gara troviamo:

• Riccardo Cocciante

• Arisa

• Elio e le Storie Tese

• Elettra Lamborghini

• Enrico Ruggeri

• Fausto Leali

• Fabrizio Moro

• Irene Grandi

• Jalisse

• Leo Gassmann

• Malika Ayane

• Michele Bravi

• Paolo Jannacci

• Vittorio Grigolo

Cinque degli artisti – Arisa, Elettra Lamborghini, Leo Gassmann, Malika Ayane e Michele Bravi – hanno partecipato all’ultimo Festival di Sanremo, mentre tutti hanno preso parte almeno una volta alla kermesse nella loro carriera.

Come funziona Canzonissima 2026

Il nuovo format punta molto sulle emozioni e meno sulla competizione pura. Ogni puntata sarà costruita come un viaggio nella musica italiana, con:

• esibizioni live

• racconti personali degli artisti

• omaggi a grandi successi del passato

• votazioni della giuria e del pubblico

L’obiettivo è riportare in tv lo spirito della Canzonissima originale, ma con uno stile moderno e più narrativo.

Sfida agli ascolti: Canzonissima contro Amici 25

Il debutto non sarà semplice: la prima puntata di Canzonissima 2026 andrà in onda proprio nella stessa serata del debutto del serale di Amici 25. Una vera sfida tra due programmi musicali molto diversi:

• da una parte la nostalgia e la tradizione di Canzonissima

• dall’altra il format giovane e competitivo del talent di Canale 5