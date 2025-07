[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

“Canto per la città – 1620”, lo spettacolo evento che segnerà l’avvio del CantiereApocrifi25

“Canto per la città – 1620”: è questo il titolo della nuova produzione di comunità di Teatro Bottega degli Apocrifi dedicata alla città che in questi giorni sta prendendo forma al Teatro Comunale “Lucio Dalla” di Manfredonia.

A lavoro col regista Cosimo Severo una parte del cast composta dagli attori Nunzia Antonino, Beatrice Cassandra, Giacomo Liva, Rosalba Mondelli, Giovanni Salvemini e dai musicisti Simona D’Antuono, Matteo Fioretti e Fabio Trimigno (autore delle musiche originali), dalla danzatrice Rosa Merlino e dalla drammaturga Stefania Marrone.

Insieme a loro un coro di 70 cittadini, ispirato alla natura del coro greco, ovvero cittadini che prendono insieme pubblica parola – col canto, con la narrazione, con l’azione – all’interno della vicenda.

La vicenda è quella del sacco turco subito da Manfredonia nell’agosto del 1620: un evento spartiacque che ha devastato la città, ne ha decimato la popolazione, distrutto i palazzi, trafugato gli averi, le reliquie e la memoria, e che ha visto tra i deportati una bambina di 10 anni, Giacometta, rapita dal convento delle Clarisse e divenuta, narra la leggenda, Sultana dell’impero ottomano.

Non una commemorazione storica, ma una rimessa in vita: un assedio, una città che aspetta aiuti che non arrivano, cittadini che provano a desiderare ancora, con le loro voci, le loro menti, i loro corpi.

“Abbiamo raccontato la prima volta questa storia nel 2003, l’anno del nostro arrivo, all’epoca eravamo “di passaggio”, a Manfredonia, coinvolgendo una corale di 16 elementi”, racconta Cosimo Severo, regista e fondatore della compagnia. “Oggi avvertiamo il desiderio di un coinvolgimento più ampio dei cittadini e siamo grati a tutti coloro che hanno risposto alla nostra chiamata per il teatro e per le arti lanciata a giungo: sono per noi il segno di una città che vuole stare dentro le cose, prendere parte, costruire memoria collettiva”.

L’evento sarà realizzato in esclusiva nelle sere del 6, 7 e 9 agosto, per la rassegna “Mille di queste notti” ideata e realizzata all’interno del Manfredonia Festival da Bottega degli Apocrifi e dal Comune di Manfredonia, col supporto di Marina del Gargano, che ospiterà lo spettacolo nel Teatro Arena del Porto Turistico.

I biglietti per assistere all’evento sono già acquistabili presso il botteghino del teatro e dello spazio/Apocrifi e online su VivaTicket.

Per informazioni: Bottega degli Apocrifi – Sede Spazio Apocrifi – Marina del Gargano (0884. 1950042); Teatro Comunale “Lucio Dalla”, Via della Croce – Manfredonia, 0884.532829 – 335.244843 – botteghino@bottegadegliapocrifi.it.