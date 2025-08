[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

CANTO PER LA CITTÀ – 1620

debutta all’Arena Teatro Marina del Gargano da giovedì 7 a sabato 9 agosto alle ore 21.00

La nuova produzione di comunità di Bottega degli Apocrifi vedrà in scena 14 artisti e un coro di settanta cittadini di ogni età.

Nell’agosto del 1620 la città di Manfredonia è stata saccheggiata dall’armata turca, con una violenza sproporzionata.

Un evento spartiacque nella storia della giovane città, che all’epoca dei fatti aveva meno di quattrocento anni e che si è ritrovata assediata, rasi al suolo i suoi palazzi, spopolate le sue mura, bruciata la sua memoria.

A quella memoria bruciata e dispersa risponde il desiderio di questo spettacolo, non per rievocarla con nostalgia ma per rimetterla in vita, per rimettere il passato “in questione” nel presente, per chiederci cos’è oggi un assedio, cosa vuol dire sperare aiuti che non arrivano, sapere che la nostra casa, che abbiamo scelto e costruito, non è più il nostro luogo sicuro a cui tornare.

ingresso sala ore 20.30

inizio ore 21.00

posti a sedere assegnati

Biglietto unico: 12,00 euro

Botteghino

Teatro Bottega degli Apocrifi

Marina del Gargano (saremo tra l’Arena e lo spazio Apocrifi) – Porto Turistico

Teatro Comunale Lucio Dalla

0884 532839 – 335 244843

botteghino@bottegadegliapocrifi.it

Biglietteria online: https://www.vivaticket.com/it/ticket/canto-per-la-citta-1620/274017