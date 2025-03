[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Cane trascinato da un’auto: l’indignazione dell’Amministrazione e l’impegno per un cambio culturale

L’Amministrazione comunale di Manfredonia esprime profondo sdegno per il grave episodio di maltrattamento animale avvenuto in città, dove un cane è stato trascinato da un’auto in viale Michelangelo. A seguito delle segnalazioni ricevute, l’Assessora al Welfare e Cultura, con delega alla tutela e al benessere animale, Maria Teresa Valente, si è immediatamente attivata, interfacciandosi con la Polizia Locale e con l’ENPA.

Sull’episodio sono intervenuti i Carabinieri e i servizi veterinari competenti. Il cane, salvato dall’intervento tempestivo di due cittadine, a cui va il ringraziamento dell’amministrazione, è stato recuperato e affidato alle cure del rifugio ENPA, sotto la supervisione del responsabile Marco Lupoli. Fortunatamente, non ha riportato lesioni ed è attualmente sotto osservazione. Sono in corso tutte le verifiche del caso.

“Il rispetto degli animali è un segno di civiltà per ogni comunità. Episodi come questo sono inaccettabili e non possono essere tollerati. Il Comune continuerà a collaborare con le forze dell’ordine e le associazioni per garantire la sicurezza e il benessere degli animali sul nostro territorio, lavorando al contempo per un cambiamento culturale necessario”, dichiara l’Assessora Valente.

Sulla vicenda è intervenuto anche il Sindaco di Manfredonia, Domenico la Marca, sottolineando: “Si tratta di un episodio inaccettabile, che richiama la necessità di un impegno sempre più forte per la tutela degli animali e il contrasto ai maltrattamenti. L’Amministrazione continuerà a vigilare e a collaborare con le autorità affinché simili atti non restino impuniti”.

L’episodio, che ha suscitato forte indignazione in città, evidenzia la necessità di un’azione costante contro ogni forma di maltrattamento animale. L’Amministrazione invita la cittadinanza a segnalare tempestivamente alle autorità qualsiasi episodio di violenza sugli animali, affinché si possa intervenire con la massima rapidità.