Candidatura Decaro. Campo: “Oggi iniziamo a progettare il futuro della Puglia”

Dichiarazione di Paolo Campo, presidente del gruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale

Oggi inizia una nuova sfida politica per la Puglia, per le pugliesi e i pugliesi.

Una sfida impegnativa e affascinante, alimentata dalle idee e dai programmi, innervata di umanità.

Quella che Antonio Decaro, il candidato presidente della coalizione progressista, ha mostrato ieri sul palco della Festa de l’Unità regionale a Bisceglie ricordando il compianto Donato Metallo.

Quella di chi non ha avuto paura di chiedere scusa alla comunità del Partito Democratico e a tutta la comunità pugliese per la confusione che fino a ieri sera si è creata attorno alla scelta di chi dovesse e volesse guidare la nostra campagna elettorale.

Oggi iniziamo a progettare il futuro, con determinazione e passione, consapevoli di quanto di concretamente buono è stato fatto nei 10 anni in cui a governare la Puglia è stato il centrosinistra guidato da Michele Emiliano. Al quale tutto il Partito Democratico, lo ha detto la segretaria nazionale Elly Schlein, è grato per aver anteposto il bene della comunità alle legittime ambizioni personali.

Oggi è tempo di proseguire lungo la strada che Nichi Vendola ha iniziato a tracciare 20 anni fa per rendere la Puglia ancora più accogliente e bella, più moderna e attrattiva.