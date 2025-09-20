[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Campionato provinciale FIPSAS 2025: gara di pesca a Manfredonia

Domenica 21 settembre 2025, dalle 07:30 alle 14:00, si terrà la 3ª prova del Campionato provinciale F.I.P.S.A.S. 2025 di “Canna da Riva”. La gara, valida per il Campionato Italiano, avrà luogo sul molo di Ponente del porto commerciale di Manfredonia, lato esterno del muro paraonde. L’evento è stato autorizzato dalla Capitaneria di Porto.

Campionato provinciale FIPSAS 2025 a Manfredonia

La richiesta di autorizzazione è stata presentata il 31 luglio 2025 dal Comitato Provinciale F.I.P.S.A.S. di Foggia.

Successivamente l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale ha dato il proprio nulla osta. La competizione prevede la partecipazione di diversi atleti locali ed è un appuntamento importante per gli appassionati di pesca sportiva.

Il tratto interessato comprende lo specchio acqueo prospiciente il molo, fino a cinque metri dal ciglio banchina. La Capitaneria ha disposto regole precise per garantire sicurezza e ordine durante lo svolgimento della gara.

Ordinanza della Capitaneria: regole e sicurezza

Durante la manifestazione le imbarcazioni e i galleggianti dovranno mantenere una distanza minima di 100 metri dal lato esterno del molo di Ponente.

Sono esclusi dal divieto gli organizzatori, i partecipanti, i mezzi di soccorso e le forze di polizia.

La Capitaneria ha stabilito che l’organizzatore è responsabile del rispetto di tutte le prescrizioni e della sicurezza delle persone. Eventuali violazioni saranno sanzionate secondo il Codice della Navigazione.

La 3ª prova del Campionato provinciale FIPSAS 2025 rappresenta un evento di rilievo per il territorio.

Richiamerà sportivi e appassionati a Manfredonia, promuovendo la pesca sportiva e valorizzando il legame con il mare.