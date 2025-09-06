Eventi Capitanata
Campagna di sensibilizzazione I’M Borgo Mezzanone
c/o la sala parrocchiale S. Camillo de Lellis
di Borgo Mezzanone
Partecipano:
Domenico la Marca – Sindaco di Manfredonia
Mons. Franco Moscone – Arcivescovo Diocesi Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo
Francesco Paolo Campo – Consigliere Regione Puglia
Maria Teresa Valente – Assessora alla Cultura di Manfredonia
Michele Cifaldi – Presidente Pro Loco Borgo Mezzanone
Nicola Talienti – Founder e CEO “Bella Vita Eventi”
Modera:
Simona Dado – Esperta in Comunicazione