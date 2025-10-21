Camminata in Rosa a Mattinata

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

3ª Camminata in Rosa – Mattinata

Prevenire, Curare, Guarire. Ricordati di Te…

Domenica 26 ottobre 2025 Mattinata si tinge di rosa per la terza edizione della Camminata in Rosa, un evento dedicato alla prevenzione e alla consapevolezza, ma anche un momento di condivisione, forza e speranza.

Belvedere Monte Saraceno

Ore 09:30 – Raduno

Ore 10:15 – Partenza

È possibile ritirare la t-shirt presso l’Infopoint di Mattinata (Corso Matino 64) nei giorni e orari indicati in foto.

Unisciti a noi per un percorso simbolico, ma pieno di significato: ogni passo è un gesto d’amore verso sé stessi e verso gli altri

Evento promosso da UISP Comitato di Foggia-Manfredonia con ANDOS Foggia, KOMEN Puglia, Fondazione ANT e ha il patrocinio del Comune di Mattinata e della Regione Puglia.

Grazie a Icons Styling & Beauty e Terranima la Bottega dei sapori