Camminata in Rosa a Mattinata

3ª Camminata in Rosa – Mattinata
Prevenire, Curare, Guarire. Ricordati di Te…
Domenica 26 ottobre 2025 Mattinata si tinge di rosa per la terza edizione della Camminata in Rosa, un evento dedicato alla prevenzione e alla consapevolezza, ma anche un momento di condivisione, forza e speranza.
Belvedere Monte Saraceno
Ore 09:30 – Raduno
Ore 10:15 – Partenza
È possibile ritirare la t-shirt presso l’Infopoint di Mattinata (Corso Matino 64) nei giorni e orari indicati in foto.
Unisciti a noi per un percorso simbolico, ma pieno di significato: ogni passo è un gesto d’amore verso sé stessi e verso gli altri
Evento promosso da UISP Comitato di Foggia-Manfredonia con ANDOS Foggia, KOMEN Puglia, Fondazione ANT e ha il patrocinio del Comune di Mattinata e della Regione Puglia.
Grazie a Icons Styling & Beauty e Terranima la Bottega dei sapori