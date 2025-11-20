Cambio programmazione Rai 1, 21 novembre: Il Paradiso delle signore in onda prima, saltano L’Eredità e La vita in diretta
Riportiamo la variazione del palinsesto di Rai 1 nel pomeriggio di venerdì 22 novembre: stop Marco Liorni e Matano
Venerdì 21 novembre Rai 1 rivoluziona completamente il suo pomeriggio, mandando in tilt la consueta programmazione. Alcuni programmi saltano, altri slittano, e la rete si riorganizza per far spazio a un evento sportivo che catalizzerà l’attenzione del pubblico.
La volta buona di Caterina Balivo partirà come sempre, al consueto orario, ma chiuderà con largo anticipo, verso le 15.10. A prendere il suo posto sarà Il paradiso delle signore, che torna puntuale per rassicurare gli affezionati della Milano anni ’60, pronti a non rinunciare ai loro personaggi preferiti.
Poi, alle 15.55, il pomeriggio cambia ritmo: entra in scena la Coppa Davis con la semifinale Italia-Belgio, un appuntamento che concentrerà gli appassionati di tennis su Rai 1. Alle 18.00 il Tg1 si inserirà come previsto, seguito dal CCISS – Viaggiare informati. Alle 18.12 si torna nuovamente sui campi, perché la Davis non molla la presa. Non figurano all’appello sia La vita in diretta che L’Eredità.
Questo stravolgimento, infatti, costringe Alberto Matano e Marco Liorni allo stop forzato: L’Eredità si concede una pausa e tornerà sabato 22 novembre, mentre La vita in diretta slitta direttamente a lunedì 24.
Tornano al palinsesto del 21 novembre, in serata si riprenderà la consueta normalità: Tg1, I Cinque Minuti di Bruno Vespa, Affari tuoi e The Voice Senior accompagneranno il pubblico verso la notte, riportando il palinsesto nei binari abituali.