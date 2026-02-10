Cambio di programmazione su Canale 5: nuove date per Io sono Farah e il finale di Colpa dei sensi

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Canale 5 modifica ancora una volta il palinsesto, introducendo una serie di cambiamenti che coinvolgono due titoli molto seguiti: Io sono Farah e Colpa dei sensi.

Il palinsesto dal 10 e al 21 febbraio 2026 porta infatti una nuova disposizione delle prime serate, con spostamenti che hanno già acceso il dibattito tra gli spettatori. La dizi turca con protagonista Farah cambia giorno, mentre la fiction con Gabriel Garko si avvicina al suo epilogo. Perché Mediaset ha scelto di intervenire? Quali serate cambiano? E come hanno reagito i fan? Scopriamolo insieme.

Io sono Farah cambia giorno: la serie turca si sposta tra martedì e venerdì

La prima variazione riguarda Io sono Farah, che negli ultimi mesi ha conquistato sia il pubblico del daytime sia quello della prima serata.

Dal 10 al 13 febbraio, la serie non va in onda martedì come previsto inizialmente: Mediaset decide di collocarla venerdì 13 febbraio, con tre episodi inediti in prima serata.

Farah ha un piano.

Riuscirà nel suo obiettivo? 🔥#IoSonoFarah vi aspetta stasera in prima serata su #Canale5 e Mediaset Infinity! pic.twitter.com/doApf1hCsA — Mediaset Infinity (@MedInfinityIT) February 6, 2026

La scelta arriva dopo una settimana particolare, in cui la rete aveva evitato la concorrenza diretta con la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici invernali per Colpa dei Sensi, evento capace di attirare oltre dieci milioni di spettatori su Rai 1.

Nella settimana successiva, quella dal 15 al 21 febbraio, arriva un ulteriore cambiamento: Io sono Farah si stabilizza definitivamente al venerdì sera, diventando il titolo di punta della rete per quella fascia.

Colpa dei sensi verso il finale: la fiction con Gabriel Garko si sposta al martedì

Parallelamente, Mediaset riorganizza anche la collocazione di Colpa dei sensi, la fiction con Gabriel Garko e Anna Safroncik.

La serie, inizialmente prevista in altre serate, viene spostata al martedì, scelta che la rete considera più adatta per accompagnare il pubblico verso il gran finale.

La terza e ultima puntata andrà infatti in onda martedì 17 febbraio, chiudendo la storia diretta da Simona Izzo e Ricky Tognazzi.

La decisione di collocare la fiction al martedì nasce dalla volontà di evitare sovrapposizioni con eventi televisivi particolarmente competitivi e di garantire alla serie una serata più stabile.

Il martedì diventa così il giorno dedicato alla fiction italiana, mentre il venerdì viene utilizzato come spazio di manovra per proteggere i titoli più forti da eventuali sfide auditel.

La reazione del pubblico: malumori tra i fan di Io sono Farah

I continui cambi di palinsesto non sono passati inosservati. Tra i fan di Io sono Farah cresce il malcontento, soprattutto perché la serie si avvicina alle battute finali e molti spettatori desiderano una collocazione stabile.

Sui social non mancano commenti che chiedono maggiore continuità, temendo che gli spostamenti possano penalizzare la narrazione e la fruizione degli episodi.

Mediaset, però, sembra intenzionata a proteggere i suoi titoli più seguiti, soprattutto in un periodo televisivo ricco di eventi e concorrenza.

La strategia punta a evitare scontri diretti con programmi o appuntamenti che potrebbero ridurre gli ascolti, anche a costo di modificare più volte la programmazione.

Per ora, la rete conferma che Io sono Farah resterà al venerdì nelle settimane successive, mentre Colpa dei sensi si prepara a salutare il pubblico con la sua ultima puntata martedì 17 febbraio 2025.