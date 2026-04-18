Cambio di programmazione Mediaset, Grande Fratello Vip si sposta e La Ruota della Fortuna si ferma: ecco quando e perché

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Settimana di scossoni per il prime time di Canale 5. Mediaset ha infatti deciso di modificare la programmazione del Grande Fratello Vip e de La Ruota della Fortuna, due dei titoli più seguiti della rete, costringendo il pubblico a ricalibrare le proprie abitudini televisive. Una scelta che arriva in un periodo particolarmente affollato per il palinsesto, dove il calcio torna a imporsi come protagonista assoluto, obbligando la rete a riorganizzare gli spazi disponibili.

Il risultato è una piccola rivoluzione che coinvolge sia il reality condotto da Ilary Blasi sia il game show guidato da Gerry Scotti. Perché Mediaset ha deciso di cambiare tutto? Quali programmi saltano e quali si spostano? E cosa succederà nelle prossime settimane? Scopriamolo insieme.

La Ruota della Fortuna si ferma: il calcio conquista il prime time di Canale 5

Il primo cambiamento riguarda La Ruota della Fortuna, che martedì 21 aprile non andrà in onda. Il game show, tornato in grande stile e capace di mantenere ascolti solidi fin dall’estate precedente, deve lasciare spazio alla semifinale di ritorno di Coppa Italia Inter–Como, trasmessa in diretta dalle 20.30.

Non è la prima volta che il programma di Gerry Scotti e Samira Lui viene sospeso per far posto al calcio: era già accaduto in occasione della partita di andata, chiusa con un pareggio che aveva lasciato tutto aperto per il ritorno. La Ruota tornerà regolarmente il giorno successivo, mercoledì 22 aprile, perché l’altra semifinale, Atalanta–Lazio, sarà trasmessa su Italia 1, liberando così la prima serata di Canale 5.

La scelta conferma quanto il calcio continui a essere un elemento centrale nella strategia Mediaset, capace di spostare interi palinsesti e di influenzare la collocazione dei programmi più popolari. Per il pubblico affezionato al game show si tratta solo di una breve pausa, ma sufficiente a creare un piccolo terremoto nella routine televisiva della settimana.

Grande Fratello Vip cambia giorno: stop al doppio appuntamento e nuova collocazione

Il secondo cambiamento riguarda il Grande Fratello Vip, che martedì 21 aprile non andrà in onda per lo stesso motivo. La puntata slitta a mercoledì 22 aprile, una scelta che modifica la tradizionale collocazione del reality e che potrebbe influire anche sulle dinamiche interne della Casa, abituata a scandire la settimana in base alle dirette.

Ma la novità più significativa riguarda il futuro immediato del programma: il doppio appuntamento settimanale viene cancellato. La puntata del venerdì, infatti, verrà sostituita dalla fiction turca Forbidden Fruit, che negli ultimi mesi ha conquistato una fetta di pubblico sempre più ampia. Ilary Blasi guiderà quindi un solo appuntamento settimanale, concentrando eliminazioni, nomination e colpi di scena in una diretta più compatta.

La decisione arriva in un momento delicato per il reality, che si avvicina alla fase finale e che, secondo alcune indiscrezioni, avrebbe ottenuto proprio da Ilary Blasi una forte spinta per mantenere la collocazione del mercoledì, considerata più favorevole in termini di ascolti e concorrenza.

Il cambio di giorno, unito alla riduzione delle puntate, potrebbe modificare il ritmo del gioco e la percezione del pubblico, rendendo ogni diretta più densa e imprevedibile.

Perché Mediaset ha cambiato tutto: strategie, ascolti e priorità di rete

Dietro questa doppia modifica c’è una strategia chiara: proteggere i programmi di punta da una concorrenza troppo forte e sfruttare al massimo gli eventi sportivi, che garantiscono ascolti elevati e un pubblico trasversale. La Coppa Italia, in particolare, rappresenta un appuntamento che Mediaset vuole valorizzare, anche a costo di sacrificare temporaneamente titoli storici come La Ruota della Fortuna e il Grande Fratello Vip.

Allo stesso tempo, la scelta di ridurre gli appuntamenti del reality risponde a una logica di ottimizzazione del palinsesto, che nelle prossime settimane dovrà accogliere nuove fiction, eventi e produzioni già annunciate.

Il risultato è una domenica televisiva più fluida, un prime time più competitivo e una rete che continua a muoversi in base alle esigenze del pubblico e alle opportunità offerte dal calendario sportivo.