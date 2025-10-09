Politica Manfredonia

Cambia in corsa la convocazione del nuovo consiglio comunale di Manfredonia: ora è martedì 14

Comunicato Stampa9 Ottobre 2025
Si comunica che ai sensi degli articoli 12 e 21 dello Statuto Comunale e degli articoli 33, 34, 35, 36, 37, 39 e 45 del vigente Regolamento del C.C., si terrà la seduta di Consiglio Comunale in prima convocazione il giorno 13 ottobre 2025 alle ore 15:00 e, in seconda convocazione il giorno 14 ottobre 2025 alle ore 15:00, per la trattazione del seguente

Ordine del Giorno

  1. Modifica dell’art. 1, comma 4 del vigente statuto comunale;
  2. Bilancio consolidato dell’esercizio 2024 ai sensi dell’art. 11-bis, D.lgs. n. 118/2011. Approvazione;
  3. Rimozione dei vincoli relativi al prezzo massimo di cessione e al canone massimo di locazione gravanti sugli alloggi di edilizia residenziale pubblica modifica parziale della procedura
