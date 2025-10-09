[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Cambia in corsa la convocazione del nuovo consiglio comunale di Manfredonia: ora è martedì 14

Si comunica che ai sensi degli articoli 12 e 21 dello Statuto Comunale e degli articoli 33, 34, 35, 36, 37, 39 e 45 del vigente Regolamento del C.C., si terrà la seduta di Consiglio Comunale in prima convocazione il giorno 13 ottobre 2025 alle ore 15:00 e, in seconda convocazione il giorno 14 ottobre 2025 alle ore 15:00, per la trattazione del seguente

Ordine del Giorno