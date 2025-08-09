Meteo
Caldo da bollino rosso ad inizio settimana
L’inizio della settimana di Ferragosto si annuncia da bollino rosso sulla nostra Penisola. L’ondata di caldo in arrivo non sarà uno scherzo e sarà necessario adottare tutti gli accorgimenti per non incorrere a disidratazione o ed eventuali colpi di calore da parte dei soggetti più sensibili.
Lo scrive MeteoLive.
In Puglia ci saranno condizioni di malessere fisico ed è sconsigliabile uscire nelle ore più calde specie per anziani, bambini e soggetti con problemi respiratori.