Calcio a 5, il calendario della Serie A: Manfredonia ospite del Pomezia alla prima

Debutto in trasferta per il Vitulano Drugstore Manfredonia, ospite della Fortitudo Pomezia di Nicola Cutrignelli. L’esordio casalingo al Pala Scaloria è fissato una settimana più tardi, sabato 26 ottobre, contro i Campioni d’Italia in carica della Meta Catania.

