Calci e pugni in Barletta-Afragolese: un giocatore finisce in ospedale

Calci e pugni negli spogliatoi. Una lite tra due calciatori si è conclusa con una violenta aggressione durante l’intervallo della gara tra Barletta e Afragolese, valida per il girone H di serie D e disputata domenica 22 febbraio allo stadio Puttilli di Barletta. Al pronto soccorso dell’ospedale Dimiccoli è finito l’argentino Agustin Torassa, capitano della squadra campana.

Dopo la fine del primo tempo, il 37enne sarebbe stato aggredito negli spogliatoi con un calcio e un pugno. A sferrarli sarebbe stato l’attaccante del Barletta Giancarlo Malcore durante un acceso diverbio. L’argentino ha riportato un trauma cranico che guarirà tra qualche giorno. Malcore è stato espulso e ora la sua posizione è al vaglio del giudice sportivo. Sull’accaduto indagano gli agenti della Digos della questura di Andria.

RaiNews