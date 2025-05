[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Caccia israeliani ad Amendola? “Non in nostro nome!”

Non in nostro nome!

Abbiamo appreso dal nostro coportavoce nazionale Angelo Bonelli che nei cieli sovrastanti la nostra capitanata, hanno volato degli assassini e che nell’aereoporto militare di Amendola sono stati ospitati gli aerei F23, utilizzati per il genocidio di Gaza.



Vogliamo fortemente urlare il nostro dissenso ed il nostro disprezzo al Governo ed anche alle autorità militari che hanno permesso che la nostra terra ed il nostro cielo, contro il volere di una città, che ha in consiglio comunale, a mezzo dei rappresentanti del popolo con mozione unica, votato la contrarietà al genocidio di Gaza,

Non vogliamo essere complici o semplici spettatori di crimini contro l’umanità e di crimini di guerra.



Non in nostro nome!

Non nelle nostre terre!

Non nei nostri cieli!

Chiediamo al governo ed a tutte le autorità militari che si rispetti la volontà popolare!!!



Chiediamo al governo di espellere dal nostro paese i caccia israeliani e di non rinnovare il memorandum d’intesa tra Italia e Israele sulla cooperazione militare e della difesa.



Innocenza Starace, Lorenzo Gagliardi, coportavoce provinciali di Capitanata.

Alfredo De Luca, consigliere comunale di Europa Verde di Manfredonia