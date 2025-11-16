Caccia al dono di Natale al Castello di Monte Sant’Angelo
CACCIA AL DONO DI NATALE AL CASTELLO DI MONTE SANT’ANGELO
Mamme e papà,quest’anno rendete il natale dei vostri bambini davvero indimenticabile!
Abbiamo ideato per loro una magica caccia al dono tra le sale incantate del Castello di Monte Sant’Angelo:un’avventura piena di giochi, prove divertenti e tanta allegria contagiosa. Affidateci il regalo che avete scelto per i vostri piccoli e tra risate,indizi e sorprese, saranno proprio loro a trovarlo e a conquistarlo! Immaginate i loro volti pieni di stupore,l’emozione di un dono conquistato con il gioco e la fantasia e la gioia di portarlo a casa e metterlo sotto l’albero!
Non vediamo l’ora di vivere insieme a loro questa nuova ed avvincente esperienza
BREVE RECAP:
Per chi: Bambini dai 5 ai 10 anni
Dove: Castello di Monte Sant’Angelo
Quando: 13 dicembre alle ore 16,30
Prenotazione: obbligatoria-posti limitati.
Per conoscere le modalità, i tempi e maggiori dettagli e per prenotare
chiamate allo 0884562062 o
mandate una mail a info@ecogargano.it