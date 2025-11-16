[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

CACCIA AL DONO DI NATALE AL CASTELLO DI MONTE SANT’ANGELO

Mamme e papà,quest’anno rendete il natale dei vostri bambini davvero indimenticabile!

Abbiamo ideato per loro una magica caccia al dono tra le sale incantate del Castello di Monte Sant’Angelo:un’avventura piena di giochi, prove divertenti e tanta allegria contagiosa. Affidateci il regalo che avete scelto per i vostri piccoli e tra risate,indizi e sorprese, saranno proprio loro a trovarlo e a conquistarlo! Immaginate i loro volti pieni di stupore,l’emozione di un dono conquistato con il gioco e la fantasia e la gioia di portarlo a casa e metterlo sotto l’albero!

Non vediamo l’ora di vivere insieme a loro questa nuova ed avvincente esperienza

BREVE RECAP:

Per chi: Bambini dai 5 ai 10 anni

Dove: Castello di Monte Sant’Angelo

Quando: 13 dicembre alle ore 16,30

Prenotazione: obbligatoria-posti limitati.

Per conoscere le modalità, i tempi e maggiori dettagli e per prenotare

chiamate allo 0884562062 o

mandate una mail a info@ecogargano.it