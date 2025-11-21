[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Burrasca di vento da nord: arriva il freddo

Burrasca di vento con raffiche ad oltre 90 km/h in arrivo sull’Italia. Stiamo per entrare in una fase di freddo maltempo che porterà precipitazioni intense (anche nevose, fino in pianura) su molte delle nostre regioni: ecco servito un anticipo d’Inverno!

Lo scrive IlMeteo.it

Già dalle prossime ore e poi soprattutto nel corso di Venerdì 21 Novembre il transito di un ciclone sul bacino del Mediterraneo attiverà forti venti di Maestrale sulle coste nord-occidentali della Sardegna, con violente raffiche di burrasca fino a 90 km/h. Inizierà a soffiare invece la Bora sul medio e alto Adriatico (Friuli Venezia Giulia, Veneto, Romagna e Marche) e la Tramontana in Liguria.

Col passare delle ore poi le correnti più fredde si estenderanno a tutto il Centro-Sud provocando anche qui un generale calo delle temperature. Sul versante ionico e sul Canale d’Otranto invece soffieranno venti intensi dai quadranti meridionali. Il tutto sarà accompagnato da nevicate fino a bassa quota al Nord e da forti piogge, anche a carattere temporalesco al Centro-Sud.