Burak Tozkoparan, il nuovo volto turco che incanta l’Italia

Il panorama delle serie turche amate in Italia ha da qualche tempo accolto un nuovo protagonista capace di catalizzare subito l’attenzione del pubblico. Burak Tozkoparan, 33 anni, sta vivendo una stagione di grande popolarità grazie al ruolo di Cihan nella soap “La notte nel cuore” in onda su Canale 5, serie dove l’attore unisce intensità, dolcezza e una fisicità luminosa. Il suo fascino nasce da una combinazione rara: un aspetto nordico che ricorda certi divi scandinavi e un carattere sanguigno, sincero, vicino alle emozioni. Da Burak Tozkoparan emerge un artista completo e sorprendente. Un interprete che conquista senza ostentare, con la semplicità di un moderno principe romantico.

Un attore in ascesa tra tormenti, musica e sentimenti sinceri

Burak Tozkoparan arriva alla popolarità dopo anni di studio, gavetta e ruoli che ne hanno affinato la presenza scenica. In “La notte nel cuore” presta il volto a Cihan, un personaggio complesso, diviso tra dovere familiare e passioni che sconvolgono il destino. Burak ha raccontato tramite alcune dichiarazioni riportate da Grand Hotel, che la chiamata per questo ruolo è arrivata in un momento totalmente inatteso: “Ero in vacanza quando il mio manager mi ha chiamato per dirmi che c’era una proposta di sceneggiatura che dovevo assolutamente leggere”. Una frase che riassume l’inizio di una svolta professionale destinata a cambiarlo.

L’attore descrive spesso il legame immediato provato nei confronti del personaggio, una sorta di identificazione spontanea che gli ha permesso di entrare in sintonia con Cihan sin dalle prime pagine del copione. Le riprese in Cappadocia, con i suoi paesaggi vasti e sospesi, hanno contribuito a dare un tono epico alla storia d’amore che lega Cihan a Melek, un sentimento tormentato, fatto di ostacoli e scelte difficili.

Lontano dal set, Burak conduce una vita molto più semplice di quanto il suo aspetto da divo farebbe immaginare. Ama la natura, gli animali, e vive con una compagnia speciale: il suo cane Krek, uno Shiba Inu che considera parte integrante della sua quotidianità. Del loro rapporto racconta con affetto la frase forse più rivelatrice del suo carattere: “Lui è parte integrante della mia vita, privata e lavorativa”. Una dichiarazione che mostra la sua indole gentile, attenta e profondamente legata ai piccoli affetti.

Accanto alla recitazione c’è la musica, che non ha mai lasciato davvero. Suona la batteria fin da adolescente e riconosce a quell’arte un ruolo fondamentale nella sua formazione umana. “La musica è stata il mio primo amore. La batteria è lo strumento che amo di più”, ha detto, sottolineando quanto il ritmo sia parte della sua identità quotidiana. Una passione che considera un equilibrio necessario nei momenti più intensi del suo lavoro.

Oggi Burak Tozkoparan appare come una figura capace di unire talento e leggerezza, romanticismo e disciplina. Un artista moderno, versatile, con un fascino che non cerca di imporsi ma che si manifesta con naturalezza. Burak è un uomo che aspira a costruire una vita autentica, fatta di amore, affetti e stabilità. E l’aore? A precisare subito è stato lo stesso 33enne: “No, una fidanzata oggi non c’è. Ho avuto una storia d’amore iportante, ma è passato molto tempo, forse cinque o sei anni”. Ma allo stesso tempo ha affermato con dolcezza: “Vorrei tanto diventare papà, un giorno. Sono cresciuto in una famiglia numerosa e molto unita. Quindi, credo profondamente nel valore della famiglia”.